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Ankara'da bir polis şehit oldu

Ankara'da yaşanan kız kaçırma olayında, bir kişinin öldürülmesinin ardından yakalanan zanlı, hastaneye götürülürken saldırı yapıldı.

12.10.2017 - 14:11
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Ankara'da bir polis şehit oldu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kız kaçırma meselesinden kaynaklanan arbedede Ekrem Genç'in öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan zanlılar arasında yer alan A.E. Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sırasında fenalaşınca polislerce Kahramankazan Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanenin Acil Servisine getirilen A.E'ye, hastanede bekleyen iki kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı.

1 POLİS ŞEHİT OLDU

Olayda, A.E'nin yanında yer alan polis memurlarından biri, vücuduna isabet eden kurşunlarla şehit oldu, diğer polis memuru ile A.E. ise yaralandı.

SALDIRGANLARDAN BİRİ YAKALANDI

Yaralılar, aynı hastanede tedavi altına alındı. Kaçan saldırganlardan biri ise polisin kovalamacası sonucu gözaltına alındı, diğerinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

Şehit polis memurunun yaklaşık bir hafta önce Kahramankazan ilçesinde göreve başladığı öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kumpınar Mahallesi'nde mevsimlik işçi olarak çalışan 16 yaşındaki R.D, akrabası olduğu belirtilen Ö.D. (25) tarafından Ekrem Genç'in (40) kullandığı otomobille kaçırılmak istenmişti.

Durumu fark eden R.D'nin akrabalarınca takibe alınan otomobilin İmrendi Mahallesi'nde durdurulmasıyla taraflar arasında yaşanan arbedede R.D'nin ağabeyi A.D'nin kullandığı öne sürülen silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği 6 çocuk babası Genç, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Polislerce müdahale edilen olaya ilişkin 13 kişi gözaltına alınmış, mağdur R.D. ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edilmişti.

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