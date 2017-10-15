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Ankara'da bir postada 'zombi hapı' ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerince yapılan operasyonda Uluslararası Posta İşleme Merkezi'ne gelen postada uyuşuturucuya rastlandı.

15.10.2017 - 13:13
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Uluslararası Posta İşleme Merkezi'nde narkotik dedektör köpekler eşliğinde gerçekleştirilen rutin kontrolde İspanya'dan gönderilmiş ve alıcısı İstanbul'da olan postada 50 küçük paket ele geçirildi.

'FLAKKA' MADDESİNE RASTLANDI

Paketler açılarak içindeki maddeden alınan numune analiz edildiğinde, "zombi hapı" olarak da bilinen "Flakka" adlı sentetik uyuşturucuda kullanılan kimyasal maddeye rastlanıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına olay hakkında bilgi verildi ve alınan talimat üzerine başlatılan operasyonla Esenyurt Posta Dağıtım Merkezine gelen ve alıcı kısmında ismi yer almamasına rağmen kendisine ait olduğunu beyan ettiği gönderiyi teslim almak isteyen S.O'ya gönderi teslim edildi.

UYUŞTURUCUYA EL KONULDU

Şahıs gönderiyi teslim aldıktan sonra gümrük muhafaza memurları tarafından gözaltına alındı. Sarı Basın Kartı sahibi olduğu belirlenen şahsın daha önce söz konusu uyuşturucu hakkında haber yaptığı öğrenildi.

Şüpheli şahıs ifadesinde, gönderinin alıcısı olarak görünen Ü.K.'nın kuzeni olduğunu beyan etti. Bunun üzerine gümrük muhafaza ekipleri tarafından ele geçirilen uyuşturucuya el konuldu ve şüpheliler hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

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