Ankara'da bulvarı kullanan yaya hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ İskitler mevkiindeki yoğun caddelerinden birinde otomobil yaya çarptı. Karşıdan karşıya geçerken meydana gelen kaza sonucu hastaneye kaldırılan 34 yaşındaki Pekyürek, hayatını kaybetti.

Üst geçit yerine bulvardan geçince hayatını kaybetti VİDEO

50 METRE İLERİDE ÜST GEÇİT VARDI

Turgut Özal Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Tarık Pekyürek’e (34), o sırada bulvar üzerinde Siteler istikametinde seyreden Ekrem K. idaresindeki 06 HE 0207 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaya kanlar içinde yerde kalırken, ön kısmı hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü de yaralandı.

Olay yerinin 50 metre kadar ilerisinde bir üst geçit olduğu belirtildi.





MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede durumunun kritik olduğu anlaşılan Tarık Pekyürek ambulansla hastaneye götürüldü.

Sürücü Ekrem K.’ya kaza yerinde ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri, şahsı tedavisi yapılmak üzere Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Ağır yaralı halde Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Pekyürek’in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.