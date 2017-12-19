Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Siirt-İstanbul seferini yapan 56 AP 616 plakalı yolcu otobüsü, Gölbaşı girişindeki güvenlik noktasında polis ekiplerince durduruldu.

Yolcuların kimlik kontrolü yapıldığı sırada 39-40 numaralı koltuklarda oturan biri kadın iki kişinin durumlarından şüphelenildi.

Bunun üzerine sivil polis ekipleri şüphelilerden erkek olanından el çantasını alarak aşağıya inmesini istedi.

ZANLI KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gölbaşı Sanayi uygulama noktasında durdurulan bir otobüste durumundan şüphelenilerek araçtan indirilen zanlının kaçmaya çalıştığı belirtildi.

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"UYARI ATIŞINDA KAZAEN VURULDU"

Açıklamada, "dur" ihtarına uymayan zanlının yakalanmasına yönelik kovalamaca esnasında yapılan uyarı atışında Hakan Can isimli polis memurunun kazaen vurularak şehit olduğu kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kovalamaca esnasında yapılan uyarı atışında bir polis memuru kazaen vurularak şehit olmuştur." denildi.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Emniyetten yapılan açıklamaya göre kazaen vurularak yaralanan polis, yoldan geçerken durdurulan bir araçla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Söz konusu polis memuru, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da Gölbaşı ilçesine gelerek hastanede ve olay yerinde yetkililerden bilgi aldı.

OPERASYON BAŞLADI YAKALANDI

Yolun karşı şeridinden ormanlık alana kaçan şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ve asayiş olaylarında kaydı bulunan E.İ. isimli şahsın, yapılan aramalar sonucunda yakalandığı belirtilerek soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

TERÖR SALDIRISI DEĞİL

Ankara Valisi Ercan Topaca, yaşanan olayın terör boyutunun olmadığnı açıkladı.

ŞEHİT POLİSİN EVİNDE YAS VAR

Meslektaşı tarafından kazayla vurulan polis memuru Hakan Can'ın (28) şehadet haberi, Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Geyikli Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı.

Can'ın şehadet haberi Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar, Üzümlü Belediye Başkan Yardımcısı Adem Bahar, Üzümlü İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Gök, Üzümlü İlçe Emniyet Amiri Özcan Hurşitoğlu tarafından 112 Acil Servis ekipleri eşliğinde şehidin babası Halil ve annesi Safiye Can'a verildi.

Acı haberi alarak derin üzüntü yaşayan aileyi ilçe protokolü ve sağlık ekipleri teskin etmeye çalıştı. Baba ocağına büyük bir Türk bayrağı asılan şehit Can'ın evli ve bir buçuk yaşında kızı olduğu öğrenildi.