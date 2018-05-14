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Ankara'da Cezayir tanıtım festivali

Türkiye'de öğrenim gören Cezayirli öğrenciler, Hamamönü'nde Cezayir Kültür ve Tanıtım Günü düzenledi.

AA | 14.05.2018 - 16:19..
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Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Türkiye Bursları Hamamönü Ofisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinliğe Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Lahssan Boufare, YTB yetkilileri, Ankara'da eğitim gören Cezayirli öğrenciler ve Ankara'da yaşayan Cezayirliler katıldı.

Ankara'da Cezayir tanıtım festivali

YTB Bilgi İşlem Daire Başkanı Muharrem Yılmaz etkinlikte yaptığı konuşmada, daha önce Somali ve Batı Trakya'dan gelen öğrencilerle bu tür kültürel ve sosyal etkinlikler yaptıklarını, bu etkinliğin de üçüncü olduğunu belirtti.

"BU GÜZEL ORTAM BİZE MUTLULUK VERDİ"

Yaklaşık 16 bin uluslararası öğrencinin Türkiye Burslarından yararlandığını ve Türkiye'de misafir edildiğini söyleyen Muharrem  Yılmaz, "YTB bu öğrencilerin eğitim hayatına destek veriyor. YTB olarak yapmak istediğimiz en önemli şeylerden birisi de kültürel ve sosyal etkinliklere destek vermek. Bu anlamda da burada arkadaşlarla bu güzel ortamı paylaşmak bize çok büyük mutluluk verdi. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ankara'da Cezayir tanıtım festivali

ETKİNLİK SÜRÜYOR

Gün boyu sürecek etkinlikte, yöresel müzik dinletisi ile Cezayir mutfağından lezzetler sunulurken, geleneksel kıyafetlerle gelenek ve görenekler tanıtılıyor.

Ankara'da Cezayir tanıtım festivali

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