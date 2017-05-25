Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tutuklanmasını protesto eden CHP'li milletvekilleri Ankara'da gerginliğe neden oldu.

Önce oturma eylemi, sonra da volta atma eylemi yapan CHP'liler, ellerine tespih almayı da ihmal etmedi.

"SİZ KİMSİNİZ BANA FETÖ'CÜ DİYORSUNUZ"

Eylemler sırasında bir CHP'li vekil görevini yapmaya çalışan polisi FETÖ'cülükle suçladı.

FETÖ suçlaması karşısında oldukça sinirlenen polis, "Siz kimsiniz bana FETÖ'cü diyorsunuz?" diye çıkıştı.

FETÖ'cülükle suçlanan polis, "Doğru konuş sayın vekilim." diyerek tepkisini devam ettirdi.

Ankara'da CHP'li vekilden polise FETÖ suçlaması VİDEO