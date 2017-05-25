taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.314
USD
3,5580
EURO
4,0026
ALTIN
144,02
PETR
54,3800

Ankara'da CHP'li vekilden polise FETÖ suçlaması

Eline tespih alıp volta atan CHP'li vekiller, polis ekipleriyle tartıştı. O anlarda kameralar da kayıttaydı.

25.05.2017 - 08:49
  1. Haberler
  2. Gündem
Ankara'da CHP'li vekilden polise FETÖ suçlaması

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tutuklanmasını protesto eden CHP'li milletvekilleri Ankara'da gerginliğe neden oldu.

Önce oturma eylemi, sonra da volta atma eylemi yapan CHP'liler, ellerine tespih almayı da ihmal etmedi.

Ankara'da CHP'li vekilden polise FETÖ suçlaması

"SİZ KİMSİNİZ BANA FETÖ'CÜ DİYORSUNUZ"

Eylemler sırasında bir CHP'li vekil görevini yapmaya çalışan polisi FETÖ'cülükle suçladı.

FETÖ suçlaması karşısında oldukça sinirlenen polis, "Siz kimsiniz bana FETÖ'cü diyorsunuz?" diye çıkıştı.

FETÖ'cülükle suçlanan polis, "Doğru konuş sayın vekilim." diyerek tepkisini devam ettirdi.

Ankara'da CHP'li vekilden polise FETÖ suçlaması VİDEO

Ankara'da CHP'li vekilden polise FETÖ suçlaması

İlginizi Çekebilir
AYM'den CHP'nin başvurusuna ret
CHP'li bazı milletvekillerinin 6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali talebi reddedildi.
Erdoğan'ı karşılayanlar arasında sürpriz isim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi münasebetiyle Brüksel'e gitti.
Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında 2019 görüşmesi
CHP Lideri, MHP'den ihraç edilen Meral Akşener ile ülke gündemine dair bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimden FETÖ itirafları
FETÖ'cü Adil Öksüz'ü serbest bırakan Çetin Sönmez, FETÖ elebaşı Gülen'le yemek yediğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nazlı Çelik'ten Kato Dağı'nda askerlere moral ziyareti

Nazlı Çelik'ten Kato Dağı'nda askerlere moral ziyareti

133
Terim: Artık Manchester United'ın da UEFA Kupası var

Terim: Artık Manchester United'ın da UEFA Kupası var

51
NATO DEAŞ karşıtı koalisyona katılıyor

NATO DEAŞ karşıtı koalisyona katılıyor

101
Kıvanç Tatlıtuğ elleri için dublör kullanıyor

Kıvanç Tatlıtuğ elleri için dublör kullanıyor

3
Alişan: Cumhurbaşkanımıza verdiğim sözü tuttum

Alişan: Cumhurbaşkanımıza verdiğim sözü tuttum

29
ABD'nin Irak’a verdiği silahların izi kayıp

ABD'nin Irak’a verdiği silahların izi kayıp

43
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimden FETÖ itirafları

Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimden FETÖ itirafları

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM