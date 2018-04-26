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Ankara'da çiftçilere tohum dağıtıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığınca Kızılcahamamlı çiftçilere tohum desteği sağlandı.

İHA | 26.04.2018 - 01:37..
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kampanyası ile müracaat eden çiftçiler tohumlarına kavuştu. Çiftçilerin desteklenmesi, gelir seviyelerinin artması, aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaları için planlanan organizasyonda tohumlar sahiplerine dağıtıldı.

Ankara'da çiftçilere tohum dağıtıldı


YÜZDE 75 HİBE

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan bölgelerde, çiftçileri desteklemek, gelir seviyesini artırarak aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak, tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlanabilmesi ve hayvan üreticilerinin kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yüzde 75 hibe ve yüzde 25 çiftçi katkı bedeli karşılığında, şartları sağlayan ve talepleri alınan çiftçilere fiğ, yonca ve silajlık mısır tohumu dağıtımı yapıldı.

Ankara'da çiftçilere tohum dağıtıldı

MÜRACAAT EDEN ÇİFTÇİLER TOHUMLARINI ALDI

Programa Kızılcahamam İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı yetkilileri ve müracaat eden çiftçiler katıldı.

Kızılcahamam Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Özdemir, yaptığı açıklamada, Kızılcahamam'da yem bitkisi tohumlarından faydalanmak isteyen çiftçiye talep ettikleri tohumların dağıtımının yapıldığını belirtti.

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