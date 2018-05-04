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Ankara'da çıkan yangında 7 ev yandı

Ankara'da tarihi Kale Mahallesi'nde bir evin çatısında çıkan ve bitişiğindeki binalara da sıçrayan yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi.

AA | 04.05.2018 - 04:39..
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Altındağ'da, Ankara Kalesi'nin de bulunduğu tarihi mahalledeki Arslanhane Sokağı'nda Ahmet Bağban'a ait depo olarak kullanılan bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ankara'da çıkan yangında 7 ev yandı

BİTİŞİĞİNDEKİ EVLERE SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen ve bitişikteki binalara da sıçrayan yangın sonrası mahalle alevler ve yoğun duman altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Evleri alevler içinde kalan aileler ise kendilerini dışarı attı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dar sokaklar nedeniyle itfaiye araçlarının giremediği bölgede zor anlar yaşadı.

Ara sokaklardan birbirine eklenen hortumlarla alevlere su sıkan itfaiye ekipleri, çatılara çıkarak müdahalede bulundu.

Ankara'da çıkan yangında 7 ev yandı VİDEO

Ankara'da çıkan yangında 7 ev yandı

MAHSUR KALAN HAYVANLAR İÇİN GÖZYAŞI

Evinin çatısı alev alan ve komşularının durumu bildirmesiyle dışarı çıkan Şerife Karaaslan, içeride mahsur kalan kedi, köpek ve kuşları için endişelendi.

Komşularının teselli etmeye çalıştığı Karaaslan, yangın kontrol altına alındıktan sonra hayvanlarının durumunu öğrenmek için evine koştu.

Gözyaşlarına boğulan yaşlı kadın içeri girer girmez sarıldığı hayvanlarının hayatta olmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Ankara'da çıkan yangında 7 ev yandı

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