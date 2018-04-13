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Ankara'da cinsel gücü artırıcı hap satıcılarına operasyon

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, çağrı merkezi üzerinden satışı yapılan 4 bin 680 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirilirken, 21 kişi gözaltına alındı.

DHA | 13.04.2018 - 15:48..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, H.Ç. ve H.Ç. isimli kardeşlerin yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri cinsel gücü artırıcı hapları çağrı merkezi üzerinden piyasaya sürdüğü tespit edildi.

Ankara'da cinsel gücü artırıcı hap satıcılarına operasyon

19 ÇALIŞANLI ÇAĞRI MERKEZİNDE SATIYORLARDI

Dün akşam Keçiören ve Çankaya ilçelerindeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 19 çağrı merkezi çalışanı ile birlikte H.Ç. ve H.Ç. kardeşleri gözaltına alındı.

Çağrı merkezlerinde yapılan aramalarda ise 4 bin 680 kaçak cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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