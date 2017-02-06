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Ankara'da darbe girişimi duruşmaları başladı

Sincan Cezaevi kampüsü içerisine yapılan duruşma salonunda görülecek darbe duruşmalarının ilki için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

06.02.2017 - 10:30
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Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ilk duruşmada, 15 Temmuz 2016'daki askeri darbe girişimi kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığı Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığında meydana gelen olaylara ilişkin 27 kişi yargılanacak.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Duruşma öncesi cezaevi çevresinde polis ve jandarma yoğun güvenlik önlemi aldı. Cezaevine giden bütün araçlar tek tek aranırken, jandarmaya ait bir 'drone' da havadan görüntü aldı. Duruşmaya müşteki, sanık yakınları ve avukatların dışında izleyici alınmadı

Ankara'da darbe girişimi duruşmaları başladı

Ankara'da darbe girişimi duruşmaları başladı

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