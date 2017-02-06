Ankara'da darbe girişimi duruşmaları başladı

1 İstanbul’un can çekişen surları havadan görüntülendi Tarihi surların Eyüp Ayvansaray’dan Fatih Yedikule Zindanları'na kadar olan bölümünün harap olmuş hali üzdü.

2 Irak'ta 600 bin çocuk yetim kaldı Irak Planlama Bakanlığınca yapılan araştırmaya göre, ABD işgali sonrası yaşanan şiddet olaylarından dolayı 600 bin çocuk yetim kaldı.

3 İstanbul Finans Merkezi Yasası çıkıyor Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul Finans Merkezi Yasası için hazırlıkların başladığını açıkladı.

4 Tosic'e büyük ceza yolda Fenerbahçe derbisinde Van Persie ile yaşadığı pozisyon sonrası oyundan atılan Tosic, başkasının akreditasyon kartıyla maçı izledi.

5 Rockçı imamın tayinine yürütmeyi durdurma Rokçı İmam, memur olarak atanması sonrasında "kararın uygulanmasını bekliyorum" dedi.

6 Kraliçe Elizabeth'in tahttaki 65. yılı Dünyanın, hayatta olan ve en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan Kraliçe 2. Elizabeth tahtta 65 yılını doldurdu.