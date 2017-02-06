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Ankara'da darbeci askerler yargılanıyor

Ankara'da 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasındaki yaşanan olaylara ilişkin 27 sanığın yargılandığı dava başladı.

06.02.2017 - 12:32
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Etimesgut'taki Özel Hava Alay Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 27 sanıklı davanın ilk duruşması, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi'ndeki eski duruşma salonunda yapılıyor.

DARBECİLER YARGILANIYOR..

Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu yerleşkesinde, duruşma nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekipleri, bomba arama köpekleri eşliğinde çalışmalar yürütüyor.

Ankara'da darbeci askerler yargılanıyor

Polis ekipleri de kampüsün çevresinde güvenliği ve trafik akışını sağlamaya çalışıyor.

DRONE İLE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Kampüsün duruşma giriş kapısında da güvenlik önlemleri kapsamında uzaktan kumandalı hava aracı (drone) kullanılarak, duruşma salonu ve kontrol noktalarından havadan görüntü alındı.Ankara'da darbeci askerler yargılanıyor

Ankara'da darbeci askerler yargılanıyor

Ankara'da darbeci askerler yargılanıyor

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