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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

AA | 09.03.2018 - 17:12..
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı verilen 28 şüpheliden 24'ü Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.

24 GÖZALTI

Kararın ardından çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği baskında şüphelilerden 24'ü gözaltına alındı.

EYLEM HAZIRLIĞINDA...

Eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da çok sayıda örgütsel dijital materyalin ele geçirildiği öğrenildi.

Sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen örgüt üyelerinin ifadelerinin alınmasına başlandığı belirtildi.

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