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Ankara'da DEAŞ operasyonu

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen terör operasyonunda 49 kişi gözaltına alındı.

28.10.2017 - 15:52
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Özel Harekat desteği ile Sincan, Etimesgut ve bazı merkez ilçelerde çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda, 49 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

EYLEM HAZIRLIĞINDAYDILAR

Terörle Mücadele Şubesine götürülen şüphelilerden bazılarının, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine yönelik eylem hazırlığı içerisinde olduğu da tespit edildi.

Ankara'da DEAŞ operasyonu

BİRÇOK EYLEME KATILDILAR

Yurt dışındaki çatışma bölgelerinde terör örgütü adına silahlı eylemlere katıldıkları da belirlenen şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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