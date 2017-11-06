Ankara'da DHKP-C operasyonu: 5 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin kuryesi olduğu iddiasıyla S.B'yi bir süre önce takibe başladı.

İSTANBUL'A GİDECEKLERDİ

Takibi sürdüren ekipler, 4 Kasım'da Ankara'dan İstanbul'a gideceğini tespit ettikleri S.B'yi şehirlerarası otobüs terminalinde gözaltına aldı.

ÖZEL HAREKAT DESTEĞİ

Terör örgütü adına kuryelik yaptığı öne sürülen şüphelinin ifadesi doğrultusunda belirlenen adreslere Özel Harekat timlerinin desteğiyle operasyon düzenlendi.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR..

Operasyonlarda 4 şüpheli daha yakalandı ve bazı örgütsel dokümanlar ele geçirildi.