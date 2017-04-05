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Ankara'da doğalgaz patlaması

Başkentte bir apartman dairesinde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

05.04.2017 - 09:17
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Ankara Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sekiz katlı bir binanın dördüncü katında sabah erken saatlerde bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangını itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Ankara'da doğalgaz patlaması

BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Cam ve çerçeveleri de kırılan dairede hasar oluştu. Olay nedeniyle elinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenilen apartman sakinlerinden Mehmet Ali Koçer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun dumandan etkilenmemeleri için tahliye edilen bina sakinleri ise söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle takip etti. Patlamaya doğalgaz sıkışmasının neden olduğu belirtildi.

Ankara'da doğalgaz patlaması

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