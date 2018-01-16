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Ankara'da döner bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Ankara Adliyesi önünde arkadaşını bekleyen Kemal S., 3 kişinin döner bıçaklı saldırısına uğradı.

DHA | 16.01.2018 - 16:24..
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Ankara'da Sıhhıye'deki adliye binası önünde saat 15.00 sıralarında arkadaşını bekleyen Kemal S., iddiaya göre daha önce tanımadığı 3 kişinin döner bıçaklı saldırısına uğradı.

Feci biçimde dövülen Kemal S. daha sonra saldırganlar tarafından döner bıçağı ile kalçasından yaralandı.

Ankara'da döner bıçaklı saldırı: 1 yaralı

POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Kanlar içinde kalan Kemal S., saldırganlar olay yerinden kaçtıktan sonra Sıhhıye'deki polis kontrol noktasına giderek yardım istedi. Polisin ihbarı üzerine kısa sürede sevk edilen sağlık ekipleri, baş ve kalçasından yaralanan Kemal S.'yi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Ankara'da döner bıçaklı saldırı: 1 yaralı

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Acil serviste tedaviye alınan Kemal S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara'da döner bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Ankara'da döner bıçaklı saldırı: 1 yaralı

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