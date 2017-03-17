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Ankara'da eğlence kanlı bitti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

17.03.2017 - 08:58
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Balgat 100. Yıl İşçi Blokları Mahallesi'ndeki Merkez Çarşı'da bir barda Bülent A. ve Serkan C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

BARDA KAVGA ÇIKTI

Bar çıkışında devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bülent A. ve Serkan C. ile arkadaşları birbirlerini darbetmeye çalıştı. Bu sırada Serkan C, silahla etrafa rastgele ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ve açılan ateş sonucu çevredeki bazı araçlarda hasar oluştuğunu tespit eden polisler, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

POMPALI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Olaydan yaklaşık bir saat sonra kavganın yaşandığı 1533. Cadde'de Bülent A. ile karşılaşan Serkan C, yanında bulunan pompalı tüfekle birkaç el ateş etti. Bülent A, vücuduna isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti.

KATİLİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, katil zanlısının bir taksiye binerek olay yerinden kaçtığını belirledi. Söz konusu caddedeki bir taksi durağı ile çevredeki diğer iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, Serkan C'nin yakalanması için çalışma yürütüyor.

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