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Ankara'da ekmek fiyatı değişmeyecek

Ankara Valiliği, ekmek fiyat tarifesinin değiştirilmesine ilişkin alınan kararın iptal olduğunu ve fiyatların eski tarife üzerinden devamına karar verildiğini bildirdi.

AA | 02.10.2018 - 09:15..
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Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin ekmek fiyatlarının değiştirilmesine ilişkin kararı üzerine Valilik ile Oda temsilcileri arasında müzakere gerçekleştirildiği belirtildi.

Ankara'da ekmek fiyatı değişmeyecek

KARAR İPTAL EDİLDİ

Açıklamada, 25 Eylül tarihli ekmek fiyat tarifesinin değiştirilmesine ilişkin kararın, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere iptal edildiği ve ekmek satışlarının eski tarife üzerinden devamına karar verildiği kaydedildi.

BAKANLIK 'AZAMİ 1 LİRA' DEMİŞTİ

Ticaret Bakanlığı ekmek fiyatlarına ilişkin, "Bakanlığımız, Ankara ilinde tarifenin 200 gram ekmeğin fiyatı azami 1 lira olacak şekilde uygulanmasına ilişkin görüş belirtmiş olup, ekmeğin 1 liranın üzerinde satılmasına Bakanlığımızca uygun görüş verilmemiştir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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