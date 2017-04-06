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Ankara'da el freni çekilmeyen araç kazaya neden oldu

Ankara'da bir akaryakıt istasyonunda el freni çekilmeden bırakılan kamyonet anayola çıkarak dolmuşa çarptı.

06.04.2017 - 15:12
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Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı'nda (Konya Yolu) Gökkuşağı Mahallesi mevkisinde saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada, akaryakıt istasyonuna gelen Cafer Ç. kullandığı kamyoneti el frenini çekmeden park etti.

ARAÇ GERİ GERİ HAREKET EDEREK YOLA ÇIKTI

Sürücünün inmesinin ardından kontrolsüz şekilde geri geri hareket ederek Konya Yolu'na çıkan kamyonet Gölbaşı istikametine giden Ulus-Gölbaşı hattında yolcu taşıyan Erol K. yönetimindeki 06 J 1883 plakalı dolmuşa yandan çarptı. Dolmuş çarpmanın etkisiyle savrularak aynı istikametteki 06 DIN 10 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

YARALANAN 8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada dolmuşta ve otomobilde bulunan 8 kişi olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Feci kaza anı ise bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülere göre, akaryakıt istasyonunda bulunan kamyonet geri geri Konya Yolu'na doğru çıkıyor. Bu sırada kamyonet Gölbaşı yönüne giden dolmuşa yandan çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle dolmuş savrularak devriliyor.

Ankara'da el freni çekilmeyen araç kazaya neden oldu VİDEO

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