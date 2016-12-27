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Ankara’da Emlak Konut farkıyla yeni bir Başkent kuruluyor

Ödemeler ise teslimden sonra!

Özel Haber | 27.12.2016 - 16:50
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Ankara’da Emlak Konut farkıyla yeni bir Başkent kuruluyor

Emlak Konut GYO kalitesi ve güvencesiyle hayata geçirilen Başkent Emlak Konutları projesi Çankaya Mühye’de yükseliyor. Kızılay'a yakın bir konumda, Turan Güneş ve Doğukent bulvarlarının kesişim noktasında bulunan Başkent Emlak Konutları cami, ilkokul, sağlık tesisi, restoran, kafe, kapalı yüzme havuzu, hobi odaları, süs havuzları, açık, kapalı otoparkları ile dört dörtlük bir yaşam kalitesi sunuyor.

Çok cazip ödeme imkanları bulunan bu projede, faizsiz, sabit vadeli veya TÜFE'li satış koşuları ile yer almak mümkün.“Başkent’in Yeni Başkent’i” sloganıyla doğan proje, yüzde 10 peşinat, 15 yıl vade ve 850 TL’den başlayan cazip ödeme koşulları sunmakta. Ödemeler ise teslimden sonra. Projedeki daire fiyatları ise 396 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişiyor. Şehir yaşamını yeşil ile iç içe sunan Başkent Emlak Konutları’nda 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 dubleks ve 6+1 dubleks tiplerinde 1.478'i konut, 26'sı ticaret birimi toplam 1504 bağımsız bölüm bulunuyor.

Detaylı Bilgi İçin baskentemlakkonutlari.com

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