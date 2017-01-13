Ankara'da ev sahibini öldüren kiracı tutuklandı

Sol el serçe parmağı kırık olan Muslera, Konyaspor maçını özel bir eldivenle oynayacak.

Muslera: Kırık bir parmak beni durduramayacak

2 kişinin hayatını kaybettiği bina ile ilgili Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın açıklamalarda bulundu.

1 ORC'nin genel seçim anketi Yapılan son değerlendirmelere göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 53. CHP'nin oranı yüzde 23,6. MHP'nin oranı yüzde 15,8. HDP'ninse yüzde 6,5.

2 ABD'li şirket Türkiye'ye 2 trilyon dolarlık ağını açtı Dünya devi yatırım kuruluşu "Türkiye'nin şu an yıllık 50-60 milyar dolar civarında ticaret açığı var. Biz bunu kapatmayı amaçlıyoruz" diyor.

3 Meclis'te ısırma tartışmasına Bahçeli'nin tepkisi Genel Kurulda ısırma tartışmaları yaşanırken Devlet Bahçeli'nin gülüşü dikkatleri çekti.

4 Seçmenler Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor Sadece partililere değil tüm seçmenlere yönelik yapılan çalışmada Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'na güven oranları belirlendi.

5 Benzin ve motorine yeniden zam Gece yarısından itibaren benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam yapıldı.

6 Necmettin Batırel eleştirilere yanıt verdi Dolarla ilgili yaptığı yorumlarla eleştiri hedefinde olan ekonomist Necmettin Batırel, yazılı açıklama yaptı.