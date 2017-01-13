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Ankara'da ev sahibini öldüren kiracı tutuklandı

Ankara'da 3 aydır ödenmeyen kirasını isteyen ev sahibini öldüren kiracı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13.01.2017 - 18:17
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Ödemediği kira nedeniyle kapı önünde tartıştığı ev sahibi İbrahim Cebeci'yi bıçaklayarak öldüren Soner Esen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Esen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 AY BOYUNCA KİRA ÖDEMEDİ

Köstence Mahallesi 1372. Sokak'ta yaşayan İbrahim Cebeci (53) ile kirasını 3 aydır ödemeyen kiracısı Soner Esen (34) arasında 7 Ocak'ta evin önünde tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kiracısı tarafından göğsünden bıçaklanan Cebeci, komşusunun otomobiliyle kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Polis ekiplerinin cep telefonuyla ulaşarak ikna ettikleri kaçak zanlı, 8 Ocak'ta polis merkezine teslim olmuştu.

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