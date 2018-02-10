Ankara'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

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Sirgaya Tepesi'ndeki beton tüneller deşifre oldu

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Manisa Olağan İl Kongresi'ndeki yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: PKK ağzıyla konuşmakla milli olunmaz.

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Karabükspor'u konuk ediyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinin en işlek caddesinde motosikletle tek teker üzerinde şov yapan genç, anne ve 1.5 yaşındaki oğluna çarptı. Ağır yaralanan anne ve çocuğu hastaneye kaldırıldı.

TSK tarafından başarıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda Suriye'deki hedefler havadan F-16'larla, karadan ise Fırtına obüsü ve Çok Namlulu Roket Atar füzeleriyle dövülüyor.

Ankara'da eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ mensubu 17 kişi, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

1 Erdoğan, Afrin'de helikopterimizin düşürüldüğünü açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de bir helikopterimizin düşürüldüğünü duyurdu. TSK'nın açıklama yapması bekleniyor.

2 Esad rejimi, İsrail jetini düşürdü Suriye'nin güneyinde sıcak dakikalar yaşanıyor. İsrail, Suriye'deki İran hedeflerine yönelik hava harekatı başlattı. Esad karşılık verdi: Hava savunma sistemleri İsrail uçağını düşürdü.

3 NASA çalışanı Serkan Gölge'ye FETÖ'den hapis cezası FETÖ davasında yargılanan ve 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Serkan Gölge'ye ABD sahip çıktı.

4 TSK'dan düşen helikopterle ilgili açıklama TSK, düşen helikopterle ilgili, "ATAK helikopterimiz kırıma uğradı, 2 kahraman askerimiz şehit oldu" açıklamasını yaptı.

5 Continental sadece Türkçe özür diliyor Almanların dandik lastikçisi Türkiye’yi haritadan sildi. Tüm dünyada yayınladığı reklam filmi için uluslararası bir özür yayınlamadı.

6 Başbakan: 2 askerimiz şehit oldu Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'de düşen helikopterde 2 askerimizin şehit olduğunu ve bölgede çalışmaların devam ettiğini söyledi.