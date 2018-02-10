taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.590
USD
3,8225
EURO
4,6841
ALTIN
161,57
PETR
62,5800

Ankara'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

Ankara'da eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ mensubu 17 kişi, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

AA | 10.02.2018 - 19:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü DEAŞ mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

TERÖRİSTLERE GEÇİT YOK

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 17 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı. Tamamı yabancı uyruklu olduğu belirtilen kişilerle birlikte çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, operasyonların devam edeceği öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan, Afrin'de helikopterimizin düşürüldüğünü açıkladı

Erdoğan, Afrin'de helikopterimizin düşürüldüğünü açıkladı

175
Esad rejimi, İsrail jetini düşürdü

Esad rejimi, İsrail jetini düşürdü

157
NASA çalışanı Serkan Gölge'ye FETÖ'den hapis cezası

NASA çalışanı Serkan Gölge'ye FETÖ'den hapis cezası

119
TSK'dan düşen helikopterle ilgili açıklama

TSK'dan düşen helikopterle ilgili açıklama

63
Continental sadece Türkçe özür diliyor

Continental sadece Türkçe özür diliyor

247
Başbakan: 2 askerimiz şehit oldu

Başbakan: 2 askerimiz şehit oldu

98
Davutoğlu: Suriye ile ilgili hiçbir pişmanlığım yok

Davutoğlu: Suriye ile ilgili hiçbir pişmanlığım yok

158
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM