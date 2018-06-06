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Ankara'da feci kaza: 2 ölü

Kahramankazan ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Selda Var ile annesi Hatice Uysal öldü, sürücünün 2 kızı ise ağır yaralandı.

DHA | 06.06.2018 - 12:44..
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İstanbul’dan Ankara yönüne giden Selda Var (43) yönetimindeki 34 TF 0504 otomobil, trafik ışıklarında bekleyen 06 BLP 88 plakalı tıra arkadan çarptı.

ANNE İLE KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilin tırın dorsesinin altına girdiği kazada, sürücü Selda Var ile yanındaki annesi Hatice Ulusal (62) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Arka koltukta oturan Var'ın kızları Derin (8) ve Deniz Var (6) ise ağır yaralandı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara'da feci kaza: 2 ölü

İKİ KARDEŞ TEDAVİ ALTINDA

İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralı Derin ve Deniz Var kardeşler, ambulanslarla Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Uzun uğraşlar sonucu çıkarılan anne ve kızının cesetleri de morga kondu.

Ankara'da feci kaza: 2 ölü

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