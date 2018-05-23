Hulusi Akar'ı Çankaya'ya getiren pilotlara müebbet istemi

Ankara'da 151 sanığın yargılandığı FETÖ davasında savcı mütalaasını açıkladı.

122 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Savcı, 86 sanık için birer kez, 36 sanık için ise 4 ile 29'ar kez arasında değişen ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 5 bin 736 yıla kadar hapis cezası istedi.





AKAR'I GETİREN PİLOTA 29 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Savcı firari 2 sanığın dosyasının ayrılmasını talep etti. 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 bin 736 yıl hapsi istenen sanıklar arasında Orgeneral Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren eski pilot Albay Uğur Kapan ile eski albaylar Mustafa Durmuş ve Oğuz Yalçın da var.