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Ankara'da FETÖ operasyonu: 48 öğretmene gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı aldı.

AA | 27.04.2018 - 09:45..
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Başkentte, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan FETÖ'ye bağlı okullarda görev yapan 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

34 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgüte bağlı okullarda görev yapan ve FETÖ ile irtibatları belirlenen zanlıların gözaltı işlemlerinin Ankara'nın yanı sıra 11 ilde sürdürüldüğü belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 34 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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