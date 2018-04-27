Ankara'da FETÖ operasyonu: 48 öğretmene gözaltı

1 Akaryakıt ürünlerinde ÖTV indirimi Maliye Bakanlığı'nın politikalarıyla Merkez Bankası'na destek olması gerektiğini belirten Cemil Ertem, fiyat esnekliği az olan akaryakıt ürünlerinde ÖTV indirimine gidilebileceğini söyledi.

2 Yanlış ilaç kullanımı İlaçların bilinçsiz ve akılcı olmayan şekilde kullanılması tüm dünyada büyük bir sorun oluşturuyor.

3 Kuzey ile Güney Kore liderleri barış ağacı dikti Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerçekleşen dostluk rüzgarları devam ediyor. İki ülke liderleri birlikte barış ağacı dikti.

4 Kılıçdaroğlu'nun 15 vekil hamlesi tutmadı Meral Akşener'in seçimlere girebilmesi için 15 vekilini kurban eden Kemal Kılıçdaroğlu, seçim mağlubiyetlerine bir tane daha eklemeye çok yaklaştı.

5 Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında kriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı gösterilecek aday için Akşener'in geri adım atmasını isteyen CHP Lideri, beklemediği bir cevap aldı.

6 Trabzonspor'un transfer yasağı kalktı Trabzonspor, FIFA tarafından verilen transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.