taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.738
USD
4,0451
EURO
4,9683
ALTIN
173,15
PETR
67,0400

Ankara'da FETÖ'nün hücre evine baskın

FETÖ'nün öğrenci yapılanması sorumlusu oldukları belirlenen 3 kadın zanlının saklandığı ve gaybubet evine operasyon düzenlendi.

AA | 07.04.2018 - 13:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber

ES

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün Çankaya öğrenci yapılanması sorumlusu olduğu ve ByLock kullandığı iddiasıyla aranan A.C. takibe alındı.

GAYBUBET EVİNDE SAKLANIYORLARDI

Zanlıyı bir süre takip eden istihbarat ekipleri, Keçiören ilçesinde örgütün "gaybubet evi" diye nitelendirdiği adresi tespit etti. Teknik ve fiziki takip çalışmalarını sürdüren ekipler, hücre evinde A.C. ile öğrenci sorumlusu olarak faaliyet gösterdikleri belirlenen K.K. ve S.Ş.'nin de saklandığını belirledi.

3 GÖZALTI

Ekipler, evdeki örgütsel dokümanları alarak kaçmaya çalıştığı tespit edilen 3 kadın zanlıyı operasyonla gözaltına aldı. Evdeki aramada çok sayıda dijital doküman ve bilgisayara el geçirildi.

Zanlıların A.C. öncülüğünde, örgütün öğrenci yapılanmasını tekrar canlandırmak için aktif faaliyet yürüttükleri, bu kapsamda hedef alıp kandırdıkları üniversite öğrencilerini amaçları doğrultusunda devlete sızdırıp önemli görevlere getirmeyi amaçladıkları öne sürüldü.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Başbakan Yıldırım Moğolistan'da koluna kartal aldı
Başbakan Yıldırım, bir kuşbeyi tarafından henüz yavru iken yakalanıp eğitilen kartalı koluna alarak fotoğraf çektirdi.
İBB'de 21 bin 978 taşeron işçi kadroya hak kazandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştirakleri bünyesinde çalışan 21 bin 978 taşeron işçinin kadro almaya hak kazandığı bildirildi.
Türk bayrağını çöpte bulan temizlik işçisi
Çanakkale'de belediyenin temizlik işlerinde çalışan bir kişi, çöpte bulduğu yıpranmış Türk bayrağını önce öptü, sonra da güzelce katlayarak cebine koydu.
Bir haftada 108 terörist öldürüldü
31 Mart-6 Nisan tarihleri arasında yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda toplamda 108 teröristin öldürüldüğü bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İçkisine ilaç atan adamı selfie çekerken fark etti

İçkisine ilaç atan adamı selfie çekerken fark etti

22
Alman basını: Yunanistan'ın gücü Türkiye'ye yetmez

Alman basını: Yunanistan'ın gücü Türkiye'ye yetmez

153
Sıla Okan Can Yantır'la görüntülendi

Sıla Okan Can Yantır'la görüntülendi

50
İdlib'de 9. gözlem noktası kuruluyor

İdlib'de 9. gözlem noktası kuruluyor

24
Suudi Arabistan'da iskambil şampiyonası

Suudi Arabistan'da iskambil şampiyonası

200
Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği futbolcular

Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği futbolcular

24
Yunanistan: Yalnız değiliz

Yunanistan: Yalnız değiliz

130
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM