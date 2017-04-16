taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.064
USD
3,6804
EURO
3,9081
ALTIN
152,11
PETR
55,6100

Ankara'da fuhuş kartviziti dağıtan 2 kişi tutuklandı

Ankara Kızılay'da fuhuş içerikli kartvizitleri dağıttıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

16.04.2017 - 11:02
  1. Haberler
  2. İç Haber

1

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kızılay civarında fuhuş içerikli kartvizitleri dağıttığı belirlenen B.K. ve G.D'yi gözaltına aldı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Ankara Adliyesine getirildi. Daha önce de haklarında aynı eylem nedeniyle işlem yapıldığı tespit edilen zanlılar, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

HAKİM TUTUKLANMALARINI HÜKMETTİ

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimi Yunus Süer, "fuhşu kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri dağıtmak" suçundan her 2 zanlının da tutuklanmasına hükmetti.

Savcılık, soruşturma neticesinde, zanlılar hakkında "fuhşu kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri dağıtmak" suçlamasıyla dava açabilecek.

HAPİS CEZASININ ÖNÜ AÇILDI

Cadde ve sokaklarda son yıllarda sıklıkla rastlanan fuhuş amaçlı kartvizitlerle ilgili toplumun çeşitli kesimlerinin "etkili mücadele" talebi üzerine TBMM'de yasal düzenleme yapılmıştı.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "fuhuş" başlıklı 227'nci maddesine, 24 Kasım 2016'da "Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 200 günden 2 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır." fıkrası eklenmişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransız çiftçiden ilginç protesto

Fransız çiftçiden ilginç protesto

19
Van'da AK Parti ilçe başkanının konvoyuna saldırı

Van'da AK Parti ilçe başkanının konvoyuna saldırı

104
Ünlüler sandık başında

Ünlüler sandık başında

64
Kısıklı'da her ay 15 Temmuz ruhunu yaşatıyorlar

Kısıklı'da her ay 15 Temmuz ruhunu yaşatıyorlar

60
Pentagon: Kuzey Kore füze denemesi yaptı

Pentagon: Kuzey Kore füze denemesi yaptı

56
Türkiye referandum için sandık başında

Türkiye referandum için sandık başında

240
Birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp uzuvlarını kesti

Birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp uzuvlarını kesti

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM