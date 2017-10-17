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Ankara'da fuhuş operasyonu: 103 tutuklama

Ankara'da yapılan 70 ayrı fuhuş operasyonunda, gözaltına alınan 237 kişiden 103'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17.10.2017 - 11:31
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Ankara'da fuhuş operasyonu: 103 tutuklama

Ankara'da son bir yıl içinde masaj salonu ve sauna adı altında ruhsatsız işletilen bazı yerlerde gasp olaylarının artması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

70 AYRI OPERASYON

Gasp Büro Amirliği ekipleri, ocak ayından bu yana 70 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, internet üzerinden tanıştıkları kişileri, para karşılığı cinsel ilişki vaadi ile masaj salonu ve sauna adı altında ruhsatsız işletilen yerlere çağırarak tuzağa düşüren 92 kadın gözaltına alındı. Tuzağa düşürülenleri silah tehdidi ile darbederek gasbeden 145 erkek şüpheli de yakalandı.

103 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 237 şüpheliden 103'ü, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşları tür olaylara karşı uyardı.

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