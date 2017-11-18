taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.239
USD
3,8776
EURO
4,5712
ALTIN
161,32
PETR
62,7100

Ankara'da gece seferleri başladı

Ankara'nın 9 metropol ilçesinde, EGO otobüslerinin günün 24 saati kesintisiz hizmet vermesine ilişkin gece mesaisi uygulamasına geçildi.

18.11.2017 - 09:21
  1. Haberler
  2. İç Haber

EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, gece yarısı Kızılay'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek yeni uygulama hakkında bilgi verdi.

24 SAAT KESİNTİSİZ TOPLU TAŞIMA

Gündoğdu, Ankaralıların yoğun bir şekilde 24 saat kesintisiz toplu taşıma talepleri üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'nın talimatıyla bu gece itibarıyla merkez ilçeler Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle'de EGO otobüslerinin sabaha kadar hizmet vereceğini bildirdi.

Ankara'da gece seferleri başladı

35 HATTA 280 SEFER

Ankaralılar artık sabaha kadar EGO otobüsleriyle 9 metropol ilçede rahatça seyahat edebileceğini belirten Gündoğdu, "Bu gece itibarıyla ilk seferlerimiz başlıyor. Toplam 35 hatta, 280 seferle sabaha kadar hizmet verilecek. Bu seferler saat 02.00'ye kadar normal olarak devam edecek, daha sonra 03.00, 04.00 ve 05.00'te saat başı olarak devam edip 06.00'da normal seferlerle tekrar geri döneceğiz." diye konuştu.

Ankara'da gece seferleri başladı

METROYA DA DÜZENLEME

Metro seferlerine ilişkin de düzenlemeye gittiklerini aktaran Gündoğdu, saat 24.00'te biten metro seferlerinin 01.00'e kadar uzatıldığını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'nın ikramlarının olduğunu söyleyen Gündoğdu, durağa gelen otobüslerdeki şoför ve yolcular ile basın mensuplarına tatlı dağıttı.

Ankara'da gece seferleri başladı

ANKARALILAR MEMNUN

EGO şoförlerinden Mustafa Yılmaz, tüm meslektaşları adına vatandaşlara kesintisiz hizmet vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Yılmaz, halkın mağdur edilmemesi için gece gündüz çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Vatandaşlar da 24 saat kesintisiz toplu taşıma talepleri karşılandığı için hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya hem de EGO şoförlerine teşekkür ederek, gece seferlerinin başlamasından memnun olduklarını dile getirdi.

İlginizi Çekebilir
Milli piyade tüfeği eski cezaevinde üretiliyor
Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın bazı parçaları, kapatıldıktan sonra silah fabrikasına dönüştürülen eski cezaevi binasında üretiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanunlar yürürlükte
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 10 kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kripto FETÖ'cü avında gaza basıldı
FETÖ'nün tüm yapılanmalarına karşı mücadele devam ederken, TSK içindeki kripto FETÖ'cülerin bulunması için yeni yöntemler devreye girdi.
Cumhurbaşkanı Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret edecek
Akşam saatlerinde Trabzon'a inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret edeceğini söyledi
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 gündür haber alınamayan kadın ortaya çıktı

4 gündür haber alınamayan kadın ortaya çıktı

44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanunlar yürürlükte

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanunlar yürürlükte

36
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

58
Kripto FETÖ'cü avında gaza basıldı

Kripto FETÖ'cü avında gaza basıldı

38
Milli piyade tüfeği eski cezaevinde üretiliyor

Milli piyade tüfeği eski cezaevinde üretiliyor

18
Ayumi Takano saçını kanser hastaları için bağışladı

Ayumi Takano saçını kanser hastaları için bağışladı

5
Esenyurt'ta polislere ateş açıldı

Esenyurt'ta polislere ateş açıldı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM