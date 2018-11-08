taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3755
Euro
6.1595
Altın
1224.675
Borsa
95493.3
Gram Altın
211.551

Ankara'da gecekonduya kumar baskını

Mamak'ta kumar oynatıldığı belirlenen bir gecekonduya polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

AA | 08.11.2018 - 08:22..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Akdere Mahallesi Mehmet Ali Altun Caddesi'nde bir evde kumar oynatıldığı ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri söz konusu iki katlı gecekonduya baskın yaptı

30 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

İçeride bulunanların iskambil kağıtlarıyla "Kılıç" adı verilen bir oyunla kumar oynadığını tespit eden ekipler 30 bin lira ele geçirdi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Kumar oynatmak için yer ve imkan sağladığı iddia edilen D.A. hakkında adli işlem başlatılan operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 8 kişiye ise kişi başı 259 lira olmak üzere toplam 2 bin 72 lira para cezası uygulandı.

Ankara'da gecekonduya kumar baskını

Ankara'da gecekonduya kumar baskını

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN muhabiri Trump'ı sinirlendirdi

CNN muhabiri Trump'ı sinirlendirdi

33
Ölen muhtarın kızı, katili çıktı

Ölen muhtarın kızı, katili çıktı

24
Özel öğretime ayrılan bütçe, resmi kurumlara harcanacak

Özel öğretime ayrılan bütçe, resmi kurumlara harcanacak

69
Galatasaray'dan başkan ve Terim'li mesaj

Galatasaray'dan başkan ve Terim'li mesaj

110
Snowden: Kaşıkçı İsrail casus yazılımıyla takip edildi

Snowden: Kaşıkçı İsrail casus yazılımıyla takip edildi

9
Meclis'te yasak alanda sigara içen milletvekilleri

Meclis'te yasak alanda sigara içen milletvekilleri

49
AK Parti 18 Kasım'da toplanıyor

AK Parti 18 Kasım'da toplanıyor

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM