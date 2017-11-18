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Ankara'da günlük kiralık evlere yönelik operasyon

Etimesgut ilçesinde 8 iş yerine ait 124 dair, süresiz kapatıldı.

18.11.2017 - 08:49
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Yoğun şikayetler alınan "günübirlik kiralık konaklama yerleri"ne ilişkin Etimesgut Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma yapıldı.

SUÇLULARIN ADRESİ

Ekipler, bazı cezaevi firarileri ile uyuşturucu, hırsızlık ve benzer suçlara karışanların, sahte kimliklerle ya da üçüncü kişiler aracılığıyla günübirlik ev kiraladıklarını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, günlük ve saatlik kiralanan evleri takibe aldı.

Bu dairelerden birinde bulunan C.G'nin 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, yanındaki kadının ise iki günübirlik evi başkası adına kayıt yaptırarak kiraladığı ortaya çıktı.

Ankara'da günlük kiralık evlere yönelik operasyon

ELE GEÇİRİLENLER

Polis ekipleri, C.G. ve söz konusu kadını yakalamak için kaldıkları günübirlik eve operasyon düzenledi. A.K, F.B. ve A.K, operasyon sırasında olay yerine gelip havaya ateş açarak C.G. ile yanındaki kadının kaçmasına yardım etmeye çalıştı.

Olaya karışan 5 kişi, ekiplerin müdahalesi sonucu ruhsatsız iki silah ve çok sayıda mermi ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle adliyeye sevk edildi.

DENETİMLER ARTTI

Söz konusu olay üzerine ilçede sayıları hızla artan günlük ve saatlik ev kiralamaya yönelik denetimler artırıldı.

Etimesgut Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Belediye, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Vergi Dairesince oluşturulan "Günübirlik Evleri Denetleme Komisyonu" tarafından günübirlik evleri ruhsatsız işleten 14 kişiye toplam 15 bin 573 lira, İlçe Defterdarlığınca da belge düzenine uymamaktan 52 bin 922 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

Ayrıca 8 iş yerine ait 124 daire hakkında "ruhsatsız iş yeri açmak ve çalıştırmaktan" süresiz kapatma cezası verildi.

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