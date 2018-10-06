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Ankara'da halk otobüsünde bıçaklı kavga

Altındağ ilçesinde halk otobüsünde 'ayağını topla' ikazı sonrası çıktığı öne sürülen kavgada, 2 kişi bıçakla yaralanırken, yaralıları hastaneye otobüs şoförü yetiştirdi.

DHA | 06.10.2018 - 14:13..
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Altındağ ilçesinde, hareket halinde ki halk otobüsünde bulunan A.A. ve F.A., araç içerisindeki koltuklardan  birinde oturan Ali Osman A.'yı 'ayağını topla' diyerek uyardı. Ancak Ali Osman A. kendisini uyaran kişilere tepki gösterdi, ardından ise tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. A.A. ve F.A. tarafından yumruk ve tekmelerle darp edilen Ali Osman A. üzerindeki bıçakla iki kişiyi yaraladı. Şoförü de bıçakla tehdit ederek aracın kapısını açtıran Ali Osman A. olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖTÜRDÜ

Bu sırada kan kaybeden iki kişi otobüs şoförüne, "Bizi çabuk hastaneye götür." diye bağırdı. Otobüs şoförü rotasını değiştirerek kan kaybeden iki kişiyi Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürdü. Yaşanan anlar otobüs kamerasına yansıdı.

Ankara'da halk otobüsünde bıçaklı kavga VİDEO

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olayın ardından kaçan Ali Osman A.'nın yakalanması için cinayet büro ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Otobüs kamerası ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin eşkâlini belirledi. Ayrıca AnkaraKart'tan da sürekli seyahat ettiği güzergâhı tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Ali Osman A. yaşadığı mahallede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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