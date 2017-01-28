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Ankara'da hap kaçakçılarına operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri,şebeke üyelerini suçüstü yakaladı.

28.01.2017 - 12:18
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Ankara'da "merdiven altı" tabir edilen yöntemlerle imal edilip anlaşmalı matbaalar aracılığıyla kutulandığı ve satışa hazır hale getirildiği ihbarı üzerine Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri harekete geçti.

Ankara'da hap kaçakçılarına operasyon

7 BİN 580 HAP ELE GEÇİRİLDİ

Zanlı Atilla E'nin, getirdiği hapları Sıhhiye Sağlık Sokağı'nda bir kargo firmasından teslim alacağı bilgisi üzerine iş yerinde önlem alan ekipler, şüpheliyi siparişini almak üzere geldiği sırada suçüstü yakaladı. Operasyonda 7 bin 580 hap ele geçirildi.

Ankara'da hap kaçakçılarına operasyon

KUTU İÇİNDE 18 KİLO ESRAR

Operasyonda, kutu içerisinde binlerce hap ile 18 kilogram esrar ele geçirildi.

Emniyette sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Veli O. tutuklanırken, diğer 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ankara'da hap kaçakçılarına operasyon

Ankara'da hap kaçakçılarına operasyon

Ankara'da hap kaçakçılarına operasyon

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