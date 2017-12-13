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Ankara'da hayvan hırsızları yakalandı

Savaş Şanlı'nın 'hayvanların çalındı' ihbarı üzerine harekete geçen Ankara'da emniyeti şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi. Yaşanan kovalamacanın ardından otomobilden 4 tane büyükbaş hayvan çıktı.

AA | 13.12.2017 - 03:44..
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Çaldıkları 4 büyükbaş hayvanı bir otomobile sığdıran hırsızlar, polislerin dur ihtarına uymayarak 20 kilometre kaçabildi. Polislerin yakaladığı hayvan hırsızları, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ankara'da hayvan hırsızları yakalandı

TUTUKLANDILAR

Ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan araçtaki şüpheliler, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından Yukarı Çavundur Mahallesi Direkli mevkisinde yakalandı.

Ankara'da hayvan hırsızları yakalandı

Gözaltına alınan A.Y. (34) ve U.Ş. (26) jandarmadaki işlemlerinin ardından emniyete götürüldü. Buradan adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ankara'da hayvan hırsızları yakalandı

HAYVANLARIN AYAKLARINDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

Bu arada otomobilin bagajına ve arka koltuğuna sıkıştırılan hayvanların ayaklarında kırıklar tespit edildi. Hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Ankara'da hayvan hırsızları yakalandı

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