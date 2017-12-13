Ankara'da hayvan hırsızları yakalandı

Çaldıkları 4 büyükbaş hayvanı bir otomobile sığdıran hırsızlar, polislerin dur ihtarına uymayarak 20 kilometre kaçabildi. Polislerin yakaladığı hayvan hırsızları, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

TUTUKLANDILAR

Ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan araçtaki şüpheliler, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından Yukarı Çavundur Mahallesi Direkli mevkisinde yakalandı.

Gözaltına alınan A.Y. (34) ve U.Ş. (26) jandarmadaki işlemlerinin ardından emniyete götürüldü. Buradan adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

HAYVANLARIN AYAKLARINDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

Bu arada otomobilin bagajına ve arka koltuğuna sıkıştırılan hayvanların ayaklarında kırıklar tespit edildi. Hayvanlar sahiplerine teslim edildi.