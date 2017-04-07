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Ankara'da helyum gazlı balon 9 yaşındaki çocuğu öldürdü

Gölbaşı'nda 9 yaşındaki Muhammed Eymen Bayram, uçan balondaki helyum gazını soluması sonucu hayatını kaybetti.

07.04.2017 - 08:39
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helyum

9 yaşındaki Muhammed Eymen Bayram, 2 Nisan günü doğum günü kutlamasında uçan balondaki helyum gazını soludu. Bu sırada bayılan Bayram, ailesi tarafından kaldırıldığı özel bir hastanedeki ilk müdahalenin ardından Gazi Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

SOLUDUĞU HELYUM GAZINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakıma alınan Bayram, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hastane raporunda, Muhammed Eymen Bayram'ın ölüm nedeni, "Helyum zehirlenmesine bağlı septik şok" olarak belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bayram'ın cenazesi Gölbaşı ilçesindeki Hacıhasan Mahallesi Camisi'ndeki kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Bayram'ın ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. Baba Turgay Bayram, cenaze namazı sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Amca Göktay Bayram yaptığı açıklamada, yeğenini kaybetmekten duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Ankara'da helyum gazlı balon 9 yaşındaki çocuğu öldürdü

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