Ankara'da hırsız ayak izinden yakalandı

Jandarma ekipleri, Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesinde hırsızlık için girdiği evin sahibi Münevver Özgür'ün başına tahta parçasıyla vurup, bıçakla yaraladıktan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

AYAK İZİ DELİL OLDU

Evde inceleme yapan ekipler, kırılmış tahta parçaları ile zanlıya ait olduğu değerlendirilen ayak izlerini delil olarak topladı.

Olay yerinde rastlanan ayak izinden tespit edilen şüpheli Bekir T'nin 2 araç ve 5 evden daha hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. Ekipler zanlının Ankara'daki evinde yaptıkları incelemede aynı ayak izleri ile hırsızlık için girdiği adresteki tahta parçası ve kanlı giysilerini buldu.

YOLCU OTOBÜSÜNDE YAKALANDI

Evinde saksı içerisinde kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlenen zanlının Mersin Tarsus ilçesinde babasının evinde olduğu, Ankara'ya dönmek için yolcu otobüsüne bindiğinin tespit edilmesi üzerine ekiplerce operasyon düzenlendi.

TUTUKLANDI

Gölbaşı'ndaki uygulama noktasında durdurulan otobüste gözaltına alınan zanlının emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağır yaralanan Özgür'ün ise kaldırıldığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü kaydedildi.