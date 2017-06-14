Ankara'da hırsızlar caminin imam odasına girdi

Olay, akşam saatlerinde Altındağ İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıt Yeni Cami'nde meydana geldi.

KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, imam odasının kapısını kırarak içeri girdi. Burada bulunan çaydanlık takımı ve ısıtıcıyı çalan hırsızlar, caminin güvenlik kamerasının kayıt cihazını da alarak kaçtı.

Hırsızlık olayını fark eden görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, camide inceleme yaptı. Hırsızların yakalanması için çalışma başlatılırken, cami cemaati ise önlem alınmasını istedi.