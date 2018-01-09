Ankara’da hırsızlık şüphelileri suç üstü yakalandı

Çalıntı kaydı bulunan 34 GE 9069 plakalı otomobil, şehir merkezinde Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarına yakalandı. Kurtuluş, Kızılay, Sıhhiye’deki şehrin ana arterlerinde dolaşan otomobil, Atatürk Bulvarı üzerinden Dışkkapı istikametinde ilerlediği sırada Ulus kavşağında önü kesilerek durduruldu.

POLİS ŞÜPHELİLERİN ETRAFINI SARDI

Aracın etrafını sararak dikkatli bir şekilde içindeki iki kişiyi otomobilden indiren polis ekipleri, araçta arama yaptı. Otomobili bir şirketten kiraladıklarını belirten şüpheliler, kelepçelenerek gözaltına alındı.