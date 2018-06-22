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Ankara’da iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

İki otobüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.

İHA | 22.06.2018 - 10:13..
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Ankara’da meydana gelen kaza, sabah saatlerinde Ayaş- Ankara yolu bulvarı üzerindeki Altay Mahallesi’nde meydana geldi.

Ankara’da iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRİRKEN 15 KİŞİ DE YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Yusuf S. yönetimindeki EGO otobüsü, bulvar üzerinde yolcu indiren Yusuf A. yönetimindeki EGO otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yolcu Nilgün C. hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

Ankara’da iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı gören vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı vatandaşlara müdahale ederken, itfaiye erleri de kaza nedeniyle araçta sıkışan yolcuları kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaralılar, tedavileri yapılmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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