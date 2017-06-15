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Darbe davalarında ilk karar, 23 FETÖ'cüye müebbet

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada karar verildi.

15.06.2017 - 14:31
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Darbe davalarında ilk karar, 23 FETÖ'cüye müebbet

23 SANIĞA MÜEBBET VERİLDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada, 18 sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl, 5 sanık ise müebbet ve 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MUHAFIZ ALAYI KOMUTANINA 12 YIL HAPİS

Eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'a da "Kişiyi hürriyetinden alıkoyma" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga'nın darbeci askerler tarafından zorla ambulansa bindirilerek Akıncı Üssü'ne getirildiği anımsatılan mütalaada, Kasırga'nın derdest edilmesinin, darbeci askerlerce planlandığı kaydedilmişti.

Kasırga'nın darbe girişiminin ertesi günü nezarethane tarzı kilitli bir odada bulunduğu ifade edilen mütalaada, 15 Temmuz gecesi alıkonan diğer komutanlar gibi Kasırga'nın da FETÖ'nün bu girişiminde hedef seçildiği belirtilmişti.

2 ER BERAAT ETTİ

Sanıklar arasında yer alan erler Mehmet Akif Özyılmaz ve Aykut Şahin'in beraatına karar verilirken, davanın firari sanığı eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun dosyasının ayrılmasına hükmedildi.

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