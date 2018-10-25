Ankara'da imar artış bedelleri belediyeye ödenecek

Bu tutarın da belediye hizmet binaları, alt ve üst yapılar, yol, köprü, alt-üst geçit, park, peyzaj, huzurevi, kadın sığınma evi gibi tesislerde uygulanması kararlaştırıldı.

Karar, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi Hacı Bekir Ünüvar’ın önergesi üzerine bu ayki Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla alındı.

BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK

Daha önce Meclis’ten geçen çeşitli ölçekli mevzi imar planlarında okul ve sosyal tesis yapılması şartı getirilmişti. Plan sahiplerinden 16-24-32 derslikli okulun idarenin göstereceği okul alanına yapılması konusunda plan notu ve taahhütname alınıyordu.

Bu şartın yerine bedeli karşılığındaki tutarın belediye hizmet binaları, alt ve üst yapılar, yol,köprü, alt-üst geçit, park, peyzaj, huzurevi, kadın sığınma evi gibi tesislerde kullanılması şartı getirildi. Kullanım kararını belirleme yetkisi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve encümene verildi.