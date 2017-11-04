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Ankara'da inşaata göçük: 5 yaralı

Yenimahalle ilçesinde bir inşaatta, beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte biri ağır 5 işçi yaralandı.

04.11.2017 - 23:12
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Akşam saatlerinde Yenimahalle İlçesi Turgut Özal Mahallesi 2154 Sokak üzerinde yaşanan olayda, yapımı süren inşaatın 1'inci katının tablasına beton atıldığı sırada göçük yaşandı. Bu sırada çalışan işçilerden 5'i göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

5 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan çalışma sonrası göçük altında kalan 5 işçi kurtarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 işçiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da inşaata göçük: 5 yaralı

Ankara'da inşaata göçük: 5 yaralı

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