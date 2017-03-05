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Ankara'da insanlık vahşeti

Ankara'da kesici aletle yüzü parçalanan kişi, binanın girişinde ellerine plastik kelepçe takılmış halde bulundu.

05.03.2017 - 10:06
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Yukarı Bahçelievler Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki binanın girişinde çıplak halde yatan yaralı erkeğin yardım seslerini duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi.

ELLERİ KELEPÇELİ, YÜZÜ PARAMPARÇA HALDE BULUNDU

Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralının ellerinin plastik kelepçeyle bağlandığını, ağzı, dudakları ve burnunun kesildiğini tespit etti. Başkent Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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