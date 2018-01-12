Ankara'da intihar girişimi korkulu anlar yaşattı

Başkent Ankara'da kafasına kurusıkı silah dayayarak intihar edeceğini söyleyen Tevfik K., çevredekilerin korku anlar yaşamasına neden oldu. Olay yerine gelen Özel Harekat ekipleri, 2,5 saatlik çalışma sonrası şahsı ikna etti.





KENDİNİ LAVABOYA KİLİTLEDİ

Olay saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 35'inci Cadde üzerindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik rahatsızlığı bulunan Tevfik K. elinde havalı tabanca ile cadde üzerindeki kafeye girdikten sonra intihar edeceğini belirterek, kendini tuvalete kilitledi. Kafede bulunanlar panik içinde dışarı çıkarken, ihbar üzerine polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, intihar edeceğini söyleyen Tevfik K.'yı ikna etmek için görüşmeye başladı. Daha sonra olay yerine özel harekat ekipleri de sevk edildi. Caddeye açılan sokaklar ise polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılarak kafenin etrafına güvenlik şeridi çekildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Tevfik K., polis ekiplerinin yaklaşık 2 buçuk saatlik çabasının ardından ikna edildi. Elindeki silahın havalı tabanca olduğu belirlenen Tevfik K., ambulansla Gazi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.