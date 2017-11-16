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Ankara'da iş makinesi alev alev yandı

Henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan iş makinesi, kullanılamaz hale geldi.

16.11.2017 - 15:51
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Olay, saat 15.00 sıralarında Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde meydana geldi. 410'uncu Sokak üzerinde inşaat kazısı yapan bir iş makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

Ankara'da iş makinesi alev alev yandı

YANAN İŞ MAKİNESİ SÖNDÜRÜLDÜ

Alevlerin lastiklere sıçraması nedeniyle kısa sürede yükselen alevler, çevrede paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan iş makinesini söndürdü.

Ankara'da iş makinesi alev alev yandı

SORUŞTURMA BAŞLADI

Alev topuna dönen iş makinesi yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da iş makinesi alev alev yandı

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