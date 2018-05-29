Ankara'da iş merkezi sular altında kaldı

Yağmur nedeniyle dere yatağına dönüşen yollarda otomobiller mahsur kalırken, bodrum ve giriş katlarda bulunan iş yerleri de sel sularından nasibini aldı.

37 İŞ YERİ SU ALTINDA KALDI

Yenimahalle’deki İvedik Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Elektrokent-2 İş Merkezi’nin bodrum ve giriş katları, sular altında kaldı. Aniden bastıran sel sularının mazgalları tıkamasıyla birlikte, iş merkezinde bulunan dükkanların depoları dakikalar içinde suyla doldu. Bir metre yüksekliğe ulaşan sel suları, dükkanlarda bulunan malzemeleri tamamen kullanılamaz hale getirirken mallarını kurtarmaya çalışan bir esnaf da suların arasında boğulma tehlikesi atlattı. Şahıs ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince son anda kurtarıldı.

İş hanında bulunan 37 dükkan ile birlikte mescit de sular altında kaldı. Çok sayıda araçla olay yerine gelen ASKİ ve itfaiye ekipleri, vidanjör yardımıyla sel sularını tahliye etti. Saatler süren tahliye çalışmalarının ardından geriye kullanılmaz hale gelmiş elektronik malzemeleri kaldı.

10 BİNLERCE LİRALIK ZARAR VAR

Sel nedeniyle yaşadığı zararın çok olduğunu ifade eden iş hanı esnaflarından Erkan Karacan, “Öğleden sonra aşırı bir yağış gerçekleşti. Buradaki mazgallar tıkanmış. Çok sıkıntı çektik biz burada, saat 16.00’da burası suyla doldu, 10-15 dükkanın hepsi bu şekilde sular altında kaldı. Burada 300-400 bin TL’lik malzememiz gitti” diye konuştu.

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BİR KİŞİ MAHSUR KALDI

Aynı iş hanının esnaflarından Burak Altuntaş, dördüncü kez su baskını yaşandığını belirterek, “Saat 17.00 sıralarıydı, yoğun yağışın etkisiyle dükkanlar yavaş yavaş su almaya başladı, alttan da su çıktı. Zararımız çok fazla, şu anda 200 bin TL civarında zararımız görünüyor. Yerine yenisini koyamayacağımız malzemeler çöp oldu. Bu su baskını buradaki dördüncü. Biz ikinci kez yakalandık ama ilkinde bu kadar değildi. Şu anda burada burası gibi 37 tane iş yeri var sular altına kalan. Su baskını sırasında bir kişi iş yerinde mahsur kalmıştı. O da ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı” ifadelerini kullandı.