Ankara'da iş yerinde yangın

Yangın, saat 03.45 sıralarında Ulubey Mahallesi Bilgin Sokak'ta meydana geldi. Giriş katı özel bir GSM operatörü, orta katı ise mobilya satışının yapıldığı iş yerinden dumanların yükseldiğini gören çevreden geçen bir vatandaş durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa süre sonra olay yerine itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahalede ederek kontrol altına aldı. Yangın yarım saat süren çalışma sonrası söndürdü.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.