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Ankara'da iş yerinde yangın

Altındağ ilçesinde bulunan üç katlı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

03.05.2017 - 06:49
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Yangın, saat 03.45 sıralarında Ulubey Mahallesi Bilgin Sokak'ta meydana geldi. Giriş katı özel bir GSM operatörü, orta katı ise mobilya satışının yapıldığı iş yerinden dumanların yükseldiğini gören çevreden geçen bir vatandaş durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ankara'da iş yerinde yangın

Kısa süre sonra olay yerine itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahalede ederek kontrol altına aldı. Yangın yarım saat süren çalışma sonrası söndürdü.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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