taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6235
Euro
6.46215
Altın
1227.8
Borsa
97453.96
Gram Altın
222.905

Ankara'da iş yerini kundaklayan kişi yakalandı

Ankara'da çalıştığı iş yerini kundakladıktan sonra kıyafetlerini değiştirerek yangını izlemeye gelen Yılmaz T., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DHA | 18.10.2018 - 18:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yenimahalle ilçesinde bulunan S.T.A.'ya ait oto yedek parçası satan dükkan, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bir kişinin yangından önce iş yerinin önüne geldiğini ve daha sonra park halindeki otomobiline binerek olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Ankara'da iş yerini kundaklayan kişi yakalandı VİDEO

120 BİN LİRALIK HASAR OLUŞTU

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası, şüpheli aracın Yenimahalle ilçesine bağlı Kardelen Mahallesi'ndeki bir apartmanın önüne geldiği ve şüphelinin de eve gidip kıyafetlerini değiştirdikten sonra yangını izlemek için tekrar dükkana döndüğü tespit edildi.

İş yeri sahibi S.T.A. ise görüntüleri izlediğinde, şüphelinin çalışanlarından Yılmaz T.  olduğunu söyledi. Yılmaz T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dükkan sahibi S.T.A. iş yerinde 120 bin liralık hasar oluştuğunu ve işçisi Yılmaz T.'nin, yangını sayım olacağı için çıkarmış olabileceğini söyledi.

Ankara'da iş yerini kundaklayan kişi yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konya Müze Müdürü görevden alındı

Konya Müze Müdürü görevden alındı

273
Ekonomik saldırılara karşı alınan önlemler

Ekonomik saldırılara karşı alınan önlemler

570
Putin Sisi ile yeni Rus otomobilini test etti

Putin Sisi ile yeni Rus otomobilini test etti

96
Putin: 700 ABD'liyi teröristler esir aldı

Putin: 700 ABD'liyi teröristler esir aldı

113
Kaşıkçı cinayeti Türkiye'ye yıkılmaya çalışılıyor

Kaşıkçı cinayeti Türkiye'ye yıkılmaya çalışılıyor

131
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne yeni kapı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne yeni kapı

192
Süleyman Soylu trafikte yaya kanunu duyurdu

Süleyman Soylu trafikte yaya kanunu duyurdu

405
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM