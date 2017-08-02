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Ankara'da jeotermal kaynak arama saha ihaleleri

Kızılcahamam, Kazan ve Sincan ilçelerinde bulunan bazı jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları ihale edilecek.

02.08.2017 - 09:29
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AÇIK TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLECEKLER

Buna göre, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yer alan 4 bin 800 hektarlık, Kazan ilçesinde yer alan 3 bin 412 hektarlık ve Sincan ilçesindeki 779 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.

22 AĞUSTOS'TA

Geçici teminat bedelleri 900 lira ile 52 bin 894 lira olarak belirlenen sahaların ihalesi, 22 Ağustos Salı günü saat 10.00-11.20 arasında Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde yapılacak.

İstekliler tekliflerini ihale gün ve saatine kadar iletebilecek.

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