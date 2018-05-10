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Ankara'da cinsel gücü artırıcı kaçak haplar ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü, yasaklı cinsel içerikli haplar üreten ve satan imalathaneye baskın düzenledi 2 kişi gözaltına alındı.

İHA | 10.05.2018 - 16:28..
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Ülkemize kaçak yollarla getirilen cinsel içerikli haplarla ilgili ihbar alan Ankara kaçakçılık polisleri harekete geçti.

Call center şeklinde kurulan firmalar üzerinden cinsel içerikli ürün satışına yönelik SMS göndermek suretiyle müşteri arayıp gönderilen SMS’lere dönüş yapan müşterilere çağrı merkezinde çalıştırdıkları kadınlar marifeti ile cinsel içerikli konuşmaların da dahil edilmesiyle ürün satışı yaptıkları tespit edildi.

Zanlıların, bu satılan ürünleri kargo ile kapıda ödeme yöntemiyle tesliminin sağlandığı ve bu ürünlerin temini muhafazasında gizliliğe önem verdikleri öğrenildi.

CİNSEL İÇERİKLİ HAPLAR ÜRETİLİDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bakanlık tarafından satışı yasaklanan cinsel içerikli ürünlerin satıldığı ve imal edildiği yeri tespit eden Ankara Kaçakçılık Şube Müdürlüğü polisleri zanlıların adreslerine eşzamanlı operasyon düzenledi. Cinsel içerikli ilaçların tedarikini ‘fil baharat bitkisel ürünler’ Mehmet Ali Karakaya Lokman Hekim Şifalı Bitkiler, isimli iş yerinin sahibi İsmail Karakaya’nın yaptığı belirlendi. Yapılan incelemelerde zanlının Tarım Bakanlığı’ndan bitkisel ürün imalatı ile topix isminde izin aldığı ve şahsın bakanlık onayı verilmeyen ülkemize girişi ve satışı yasak olan Sildenafil, tadalafil, thiodimetilsildenafi ve parasetamol içeren maddeyi enerji çikolatası ve bitkisel adı altında kapsüllere ekleyerek cinsel ürün haline getirdiği tespit edildi. Bu nedenle Tarım Bakanlığı’nın yasaklı ürünler listesinde bu iş yerinin yer aldığı ortaya çıktı. İsmail Karakaya’nın imalathane olarak kurduğu iş yerinde cinsel çikolata, kapsül, macun ve haplar ürettiği belirlendi.

Ankara'da cinsel gücü artırıcı kaçak haplar ele geçirildi

48 BİN 229 ADET HAP ELE GEÇİRİLDİ

İnsan sağlığına zarar veren ve bakanlık onayı olmayan cinsel içerikli ürünleri üreten İsmail Karakaya ve İsmail Berk Toraman isimli zanlıların iş yerlerinde yapılan operasyonlarda binlerce cinsel içerikli ürün yakalandı. Operasyonda 48 bin 229 adet cinsel içerikli hap, 23 bin 200 gram toz madde, 26 bin 630 gram sıvı madde, 19 bin gram çikolata, 11 adet cinsel içerikli jel, 2 adet cinsel içerikli sprey, 32 adet bitkisel macun, 6 adet cinsel içerikli damla, 225 adet gingseng çay, 90 adet yüz maskesi, 350 adet tıbbı katader, 25 adet toz, 1 rolu etiket, bin 400 adet boş plastik şişeye el konuldu. İlaçları üreten Karakaya ve Toroman ile Call Center gibi kurulan firmada çalışan kadınlar ekipler tarafından gözaltına alındı.

Ankara'da cinsel gücü artırıcı kaçak haplar ele geçirildi

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